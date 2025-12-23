Societatea VITAL S.A. aduce la cunoştinţa utilizatorilor săi modificarea programului de lucru la casierii și departamentele din cadrul societății, după cum urmează:

– Miercuri, 24 decembrie 2025, până la ora 12.00;

– Joi, 25 decembrie 2025, închis;

– Vineri, 26 decembrie 2025, închis.

– Miercuri, 31 decembrie 2025, până la ora 12.00;

– Joi, 1 ianuarie 2026, închis;

– Vineri, 2 ianuarie 2026, închis.

– Marți, 6 ianuarie 2026, închis;

– Miercuri, 7 ianuarie 2026, închis.

Pentru perioadele în care casieriile societății VITAL S.A. nu au program de lucru, alegeți să plătiți facturile de apă și canalizare, simplu, rapid și fără comision, prin oricare dintre modalitățile oferite:

Plata online, direct de pe portalul web www.vitalmm.ro, sau

Plata online, prin aplicația „Centrul fără hârtii” (https://farahartii.vitalmm.ro). Această facilitate este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii care au cont pe portal. Plata se poate efectua cu ajutorul unui card bancar valid Visa sau Mastercard®.

Plata la comercianţii care au afişată sigla PayPoint sau un-doi, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin direct debit pentru clienţii care au cont bancar deschis la BCR, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania.

Plata la ghişeele băncii UniCredit prin scanarea codului de bare de pe factură.

Plata la terminalele de plăți Roboțel BRD și Facturel Banca Transilvania, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin transfer bancar. Pentru identificarea plății este necesar să precizați pe ordinul de plată codul client și numărul facturii. Conturile bancare ale SC VITAL SA în care puteți efectua plata sunt:

UniCredit Bank

RO29 BACX 0000 0002 8804 1004

BCR

RO78 RNCB 0182 0341 4757 0001

BRD Groupe Societe Generale

RO54 BRDE 250S V067 5572 2500

Banca Transilvania

RO12 BTRL 0250 1202 E765 29XX

CEC Bank

RO49 CECE MM01 30RO N045 1084

EximBank

RO67 BRMA 1230 0000 6315 RO01

ING Bank

RO93 INGB 5023 9999 1061 9653

Raiffeisen Bank

RO89 RZBR 0000 0600 0279 7532

Trezoreria (doar pentru instituțiile bugetare)

RO53 TREZ 4365 069X XX00 0350

Societatea VITAL S.A vă urează sărbători frumoase alături de cei dragi!