Clipe grele pentru îndrăgita artistă maramureșeană Vlăduța Lupău, după ce străbunica sa, cunoscută de apropiați drept „Moașa Marie”, a trecut la cele veșnice. Mesajul transmis de artistă pe rețelele de socializare a emoționat mii de oameni și a adus un val de reacții din partea fanilor.

„Nu mai am la cine să vin la Maramureș 🖤 odată cu ea, s-au stins rădăcinile mele! Pentru cei care o cunosc pe Moașa Marie … mâine o conducem pe ultimul drum de la ora 13:00 🙏🏼”, a scris artista.

Pentru Vlăduța Lupău, pierderea are o încărcătură aparte, artista lăsând să se înțeleagă cât de importantă era legătura cu locurile natale și cu familia din Maramureș. Moașa Marie era cunoscută și apreciată de oamenii din comunitate, iar vestea dispariției sale a întristat numeroși maramureșeni.

Mesajele de condoleanțe au curs imediat pe pagina artistei, fanii și apropiații transmițându-i gânduri de alinare în aceste momente dificile.

Înmormântarea va avea loc mâine, de la ora 13:00, familia pregătindu-se să o conducă pe Moașa Marie pe ultimul drum.