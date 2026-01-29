Personalul medical al Serviciului Medicină Școlară și Universitară din cadrul Direcției de Asistență Socială și reprezentanții CJRAE Maramureș au desfășurat astăzi o activitate informativ-educativă menită să sprijine dezvoltarea armonioasă a copiilor în perioada delicată a pubertății și adolescenței.

La eveniment au participat elevii Școlii Gimnaziale nr. 18 Baia Mare, care au aflat, într-un mod accesibil și adaptat vârstei, informații despre subiecte esențiale legate de transformările fiziologice, emoționale și comportamentale specifice acestei etape de dezvoltare. Discuțiile au pus accent pe normalizarea acestor transformări, pe acceptarea propriei identități și pe importanța comunicării deschise cu adulții de încredere.



Activitatea face parte dintr-o serie de evenimente desfășurate în această perioadă, în unitățile de învățământ din municipiu, în cadrul proiectului „Adolescența – între alegeri și consecințe”, inițiat de CJRAE Maramureș, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.