Pompierii militari au intervenit astăzi pe DN18, în Pasul Gutâi, la kilometrul 35, după ce un arbore s-a prăbușit pe carosabil.

Potrivit primelor informații, copacul era putred și a căzut pe partea carosabilă, afectând circulația în zonă.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri pentru îndepărtarea arborelui și eliberarea drumului, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță.

Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube materiale în urma incidentului.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, mai ales în zonele montane, unde vântul și fenomenele meteo pot favoriza căderea arborilor uscați sau afectați de putrezire.