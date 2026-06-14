Polițiștii maramureșeni desfășoară căutări pentru găsirea unei adolescente de 15 ani din localitatea Lăpușel, care a plecat de acasă și nu a mai revenit.

Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, oamenii legii încearcă să o găsească pe SILAGHI GIORGIANA ȘTEFANIA, după ce au fost sesizați că aceasta a dispărut în cursul zilei de 13 iunie 2026.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, minora are aproximativ 160 cm înălțime, cântărește în jur de 90 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui.

Autoritățile fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la depistarea adolescentei.

Persoanele care au văzut-o sau dețin date despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.