Astăzi, echipa Aeroclubul Teritorial Alexandru Papană Baia Mare a prezentat tehnica de zbor, planorul și echipamentele aeronautice elevilor de la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare.

Momentul a avut o semnificație specială și dintr-o perspectivă personală: Alin Drobos, reprezentant al Aeroclubului Baia Mare, s-a reîntors în liceul pe care l-a absolvit în urmă cu peste 20 de ani.

Reîntâlnirea cu profesorul Adrian Gavra, fost diriginte și actual director al colegiului, a transformat această prezentare într-un moment cu adevărat emoționant, care leagă generații, drumuri profesionale și valori comune. Astfel de întâlniri arată că educația, mentorii și pasiunile cultivate în timp pot avea continuitate și sens. Pentru unii elevi, prezentarea a fost o experiență inedită; pentru alții, poate primul pas spre un vis legat de zbor și aviație.

„Mulțumim conducerii colegiului pentru deschidere și sprijin, precum și elevilor pentru interesul și curiozitatea arătate.

Aeroclubul Baia Mare va continua să fie prezent în mijlocul tinerilor, acolo unde se formează viitorul”, spun reprezentanții Aeroclubului.