„I-am pus pe cei responsabili cu întreținerea drumurilor la treabă, să nu se plictisească.

Este firesc ca după o iarnă grea, în care s-a acționat cu diverse substanțe antiderapante pe șosele, să apară și gropi. Mai puțin firesc este să rămână acolo cu zilele.

Începând de ieri, acționăm cu plombări pe întreaga rază a orașului. Luăm act de sesizările dumneavoastră și vă rog chiar să continuați să menționați fiecare stradă care se confruntă cu astfel de situații, pentru a putea interveni cu promptitudine.

În altă ordine de idei, ca să nu discutăm doar despre reparații punctuale, anul acesta avem în plan să reabilităm în întregime 30 de străzi din Baia Mare, cu tot ceea ce implică o astfel de intervenție, trotuare, borduri, strat nou de asfalt. Asta pe lângă finalizarea străzii Victoriei, a pasajului de la Clubul Văcarilor sau demararea și continuarea lucrărilor pentru alte proiecte de anvergură precum modernizarea bulevardelor.”, spune primarulul Municipiului Baia Mare.