Peste 55.000 de oameni au semnat, în doar o săptămână, petiția lansată de Dr. Mihail și Declic pentru interzicerea fumatului electronic în spațiile închise. Inițiatorii petiției îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să inițieze modificarea legii astfel încât definiția fumatului să includă toate formele de inhalare a vaporilor, cu sau fără tutun, iar utilizarea lor să fie interzisă în toate spațiile publice închise.

În prezent, legea interzice fumatul clasic în spațiile publice închise, dar nu acoperă diferitele tipuri de alternative electronice de fumat.

‘Faptul că am strâns 20.000 de semnături într-o singură zi și am trecut de 50.000 într-o săptămână arată clar că foarte mulți oameni au înțeles că aceste alternative la țigările care ard tutun nu sunt doar un abur inofensiv. Și că această ‘scăpare’ din legislație reprezintă un pericol foarte serios pentru sănătatea noastră. E momentul ca ministrul Alexandru Rogobete să înțeleagă și el importanța modificării legii și să ia măsuri pentru protecția sănătății cetățenilor, înaintea intereselor industriei tutunului’, a declarat Antoniu Bumb, reprezentantul Comunității Declic.

Potrivit Legii 349/2002, ‘fumatul se definește ca arderea tutunului’, iar interdicția vizează strict această formă de fumat. Dispozitivele electronice nu ard tutun, ci vaporizează lichide sau îl încălzesc, motiv pentru care nu intră explicit sub interdicția generală. Legea 64/2024 a introdus definiții pentru aceste produse și a impus restricții punctuale, cum ar fi în mijloacele de transport în comun sau în spații pentru minori, dar nu a extins interdicția la toate spațiile publice închise.

‘Este de la sine înțeles de ce aceste dispozitive sunt dăunătoare. În momentul în care tragi dintr-un heat-not-burn, dintr-un vape sau dintr-o țigară electronică, tu tragi în piept, în propriii tăi plămâni – ceea ce, până la urmă, este decizia ta – zeci și sute de substanțe toxice. Mai exact, într-un heat-not-burn există peste 200 de substanțe chimice proinflamatorii, cancerigene și dăunătoare, iar într-un vape sunt alte zeci de substanțe toxice, de la nicotină până la metale grele și alți compuși cu potențial carcinogen. Ulterior, tu expiri din plămânii tăi aceleași substanțe. O parte rămân fixate la nivelul plămânilor și ajung în sângele tău, dar o bună parte sunt eliminate în aerul din jur. Ele rămân acolo, suspendate în aer, sub formă de aerosoli, urmând să fie inspirate de oricine intră în încăperea în care se folosesc aceste dispozitive. Astfel, ajungem cu toții să fumăm, fără să știm, în fiecare zi, pasiv. Fumăm pasiv în magazine, fumăm pasiv în mall-uri, în cinematografe, la birou, în instituții. Pentru că legea nu interzice un lucru de bun-simț,’ explică medicul Mihail Pautov, inițiatorul petiției alături de Comunitatea Declic.

Petiția poate fi semnată aici.

Dr. Mihail Pautov este medic specialist, educator de sănătate, autor și asistent de cercetare cu o comunitate de peste 2 milioane de urmaritori in Social Media. Își folosește experiența din domeniul medical pentru a vorbi despre sănătate, în toate aspectele ei; este speaker în conferințe, organizatorul brunch-urilor științifico-culturale Bun Bine și realizator al emisiunii MediCOOL, cel mai cunoscut și urmărit proiect de televiziune cu specific medical, din România.