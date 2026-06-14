Un accident rutier deosebit de grav s-a produs astăzi în localitatea Remetea Chioarului, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. În urma impactului, ambele vehicule au fost grav avariate, fiind practic distruse.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști, care au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat zona pentru prevenirea altor incidente. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe persoane au fost rănite, unele dintre acestea necesitând transportul la spital.

Circulația în zonă a fost afectată temporar, traficul desfășurându-se cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare.