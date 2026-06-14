Mănăstirea Ruoaia din Protopopiatul Lăpuș a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 14 iunie 2026, cu prilejul hramului închinat Sfinților Români. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, la altarul de vară amenajat în incinta așezământului monahal.

La slujbă au participat numeroși credincioși veniți din împrejurimi, alături de reprezentanți ai autorităților locale, care s-au rugat împreună în această zi de mare însemnătate spirituală. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de răspunsurile liturgice oferite de Grupul Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar în cadrul pricesnei au interpretat cântări religioase solista Victoria Petrenciuc și eleva Maria Gheduțiu.

La finalul slujbei, în semn de prețuire și recunoștință, obștea monahală și soborul slujitor i-au oferit Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul o icoană pictată cu chipul Maicii Domnului.

Mănăstirea Ruoaia are o istorie impresionantă, fiind ridicată pe temelia unei vetre monahale atestate încă din anul 1480. Așezământul a fost desființat în 1762, din ordinul împărătesei Maria Tereza, pentru ca după mai bine de două secole să fie reactivat, în 1994, prin inițiativa preotului Nicolae Giurgiu și cu sprijinul credincioșilor din Lăpușul Românesc. În prezent, mănăstirea este condusă de monahia Draguș Maria Magdalena.

Momentul de sărbătoare a readus în atenție și un eveniment de referință din istoria recentă a mănăstirii. În anul 2025, la împlinirea a 30 de ani de la reînființare, noua biserică având hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Români” a fost târnosită de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, marcând o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea vieții duhovnicești de la Ruoaia.