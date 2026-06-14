Credincioșii din Slătioara și din localitățile învecinate sunt invitați să participe sâmbătă, 20 iunie 2026, la un important eveniment duhovnicesc organizat de Parohia Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Slătioara.

Manifestarea va debuta cu sfințirea noii capele de cimitir și a noilor clopote, urmată de oficierea Sfintei Liturghii Arhierești. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit organizatorilor, întâmpinarea ierarhului va avea loc la ora 8:30, după care vor începe slujbele religioase dedicate acestui moment deosebit din viața comunității parohiale.

Evenimentul marchează finalizarea unor importante lucrări realizate în cadrul parohiei și reprezintă o ocazie de rugăciune, comuniune și bucurie pentru toți credincioșii. Organizatorii îi așteaptă pe participanți să se alăture acestei sărbători pentru a se bucura împreună de binecuvântarea adusă de sfințirea noii capele și a clopotelor care vor chema de acum înainte comunitatea la rugăciune.

Parohia Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Slătioara transmite tuturor credincioșilor invitația de a lua parte la acest moment de har și binecuvântare.