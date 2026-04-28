Ca urmare a comunicatului transmis la data de 27 aprilie a.c., prin care poliția informa opinia publică despre reținerea unui tânăr de 26 de ani, după ce un bărbat ar fi fost rănit ca urmare a utilizării unei arme de vânătoare în zona denumită „Pădurea Plopilor”, din localitatea Borșa, se revine cu următoarele precizări:

În cursul zilei de 27 aprilie a.c., persoana cercetată a fost prezentată de procurorul de caz în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Vișeu de Sus, care a dispus arestarea la domiciliu a tânărului în cauză.

Din nefericire, ca urmare a leziunilor suferite, bărbatul de 62 de ani a decedat.

Astfel, la data de 28 aprilie a.c., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

În cazul prezentat efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.