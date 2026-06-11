Autoritățile au fost puse în alertă joi, după ce prezența unui urs a fost semnalată în municipiul Baia Mare, în zona lacului de acumulare Strâmtori-Firiza, spre locul cunoscut sub denumirea de „Borcut”.

Sesizarea a fost făcută prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Potrivit informațiilor transmise autorităților, animalul sălbatic a fost observat în apropierea lacului, unde a băut apă, după care s-a retras înspre pădure.

Pentru gestionarea situației, au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, reprezentantul fondului de vânătoare și medicul veterinar. De asemenea, un echipaj de jandarmi s-a deplasat în zonă pentru monitorizarea situației și prevenirea unor eventuale incidente.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației cu privire la prezența ursului în zonă. Totodată, la fața locului a fost direcționat și un echipaj medical de prim-ajutor EPA-SMURD.

Autoritățile le recomandă persoanelor aflate în zonă să manifeste prudență și să evite apropierea de animal. Pentru prevenirea unor situații care ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a cetățenilor, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de urs, să nu încerce să îl hrănească și să nu se apropie pentru a-l fotografia.

Situația este monitorizată de instituțiile abilitate, iar autoritățile vor interveni în funcție de evoluția acesteia.