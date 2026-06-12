Municipiul Baia Mare anunță că parcarea situată în fața Teatrului Municipal, pe strada Crișan, va fi rezervată în perioada 12 – 19 iunie 2026 pentru organizarea celei de-a 32-a ediții a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier”.

Potrivit reprezentanților administrației locale, măsura este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activităților cuprinse în programul festivalului, unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în municipiu.

Festivalul Internațional de Artele Spectacolului „Atelier” se va desfășura în perioada 13 – 19 iunie și va reuni artiști, trupe de teatru și invitați din țară și din străinătate, oferind publicului o serie de spectacole și manifestări culturale.

Autoritățile locale îi informează pe șoferi că accesul la locurile de parcare din fața teatrului va fi restricționat pe întreaga perioadă menționată și recomandă utilizarea altor spații de parcare din apropiere pentru a evita eventualele inconveniente.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și sprijin în organizarea acestui eveniment cultural de tradiție.