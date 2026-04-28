Conform prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind regimul circulației pe drumurile publice, nerespectarea obligației de a păstra o distanță suficientă față de vehiculul din față, urmată de producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,50 lei.

De asemenea, în aceste situații polițiștii aplică și trei puncte penalizare, reprezentând o măsură administrativă complementară a sancțiunii principale, iar în cazul în care în urma accidentelor rutiere rezultă victime, fapta reprezintă infracțiune conform prevederilor Codului Penal.

Luni, 27 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au fost solicitați să intervină pe D.N. 1C, între localitățile Satulung și Lăpușel, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că în evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme, impactul dintre acesta producându-se pe fondul nepăstrării unei distanțe corespunzătoare de autoturismul care circula în față.

În urma coliziunilor, a rezultat rănirea unei pasagere de 50 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto, implicați în accidentul rutier, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Păstrarea unei distanțe corespunzătoare fața de vehiculul care circulă în față este esențială pentru siguranța rutieră.