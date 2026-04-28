Luni, 27 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au identificat pe raza municipiului Baia Mare un bărbat de 34 de ani, pe numele căruia Tribunalul Maramureș a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu și are de executat o pedeapsă privativă de libertate de doi ani și opt luni.

Bărbatul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.