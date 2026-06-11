Un incendiu a izbucnit joi la un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Vlad Țepeș din municipiul Baia Mare. Pompierii au intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea focului, în timp ce locatarii imobilului au fost evacuați preventiv.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, la fața locului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de prim ajutor.

Având în vedere amploarea intervenției, forțele au fost suplimentate ulterior cu încă o autospecială de stingere, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), Autospeciala pentru Transport Victime Multiple și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

În momentul transmiterii informațiilor, echipajele de intervenție continuau evacuarea locatarilor din întregul imobil și acționau pentru lichidarea incendiului și limitarea propagării acestuia.

Până la această oră, două persoane au fost identificate cu arsuri pe diferite suprafețe ale corpului. Victimele au fost preluate de echipajele medicale aflate la fața locului pentru acordarea primului ajutor și stabilizare.

Cauza producerii incendiului nu este cunoscută deocamdată, urmând să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor efectuate de specialiști.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Foto: arhivă