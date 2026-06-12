Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Baia Mare a fost condus la audieri de polițiștii bihoreni într-un dosar care vizează obținerea ilegală de fonduri publice destinate sprijinirii refugiaților din Ucraina. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat se ridică la peste 226.000 de lei.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, care îl suspectează pe băimărean că ar fi depus documente false pentru a obține decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru cetățeni ucraineni care, în realitate, nu s-ar fi aflat pe teritoriul României.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada mai 2022 – mai 2023, tânărul ar fi depus la Direcția de Asistență Socială Oradea nu mai puțin de 92 de cereri și 92 de declarații pe proprie răspundere. Prin aceste documente solicita aprobarea decontării cheltuielilor pentru mai mulți cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Polițiștii susțin că documentele conțineau informații nereale, atestând în mod fals prezența persoanelor respective în România. În baza acestora, bărbatul ar fi obținut pe nedrept suma totală de 226.800 de lei din fonduri publice.

Miercuri, tânărul a fost ridicat și dus la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost realizate aceste demersuri.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea eventualului prejudiciu cauzat bugetului de stat.

Potrivit legislației în vigoare, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.