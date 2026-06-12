Polițiștii maramureșeni au desfășurat o amplă acțiune preventivă în unitățile de învățământ din Târgu Lăpuș, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță al elevilor și prevenirea comportamentelor de risc.

Activitățile au avut loc în data de 9 iunie și au fost derulate de polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului Criminalistic și Poliției Orașului Târgu Lăpuș. Acțiunea s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Petru Rareș” și la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din oraș.

În cadrul întâlnirilor cu elevii, oamenii legii au abordat teme importante precum răspunderea penală și contravențională a minorilor, dar și prevenirea fenomenului de bullying, un subiect tot mai prezent în mediul școlar.

Pe lângă activitățile informative, polițiștii au desfășurat și acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în apropierea unităților de învățământ. Au fost monitorizate zonele din jurul școlilor pentru prevenirea situațiilor de risc și pentru identificarea eventualelor absențe nemotivate ale elevilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au precizat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul fiind menținerea unui climat de siguranță și asigurarea unui mediu educațional optim pentru toți elevii.