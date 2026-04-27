În baza cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat de către Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, față de un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în timp ce afla în zona denumită „Pădurea Plopilor” de pe raza orașului Borșa, acesta ar fi utilizat o armă de vânătoare cu alice și l-ar fi rănit accidental pe tatăl său, un bărbat de 62 de ani.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că tânărul nu este deținător de armă autorizat.

Având în vedere materialul probator existent în cauză, la data de 27 aprilie a.c., tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.