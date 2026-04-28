Elevii Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației au demonstrat nu doar cunoștințe solide de limba engleză, ci și încredere, claritate în exprimare și abilități excelente de argumentare.

La Etapa județeană premiul II a fost obținut de Alessia Pricop și premiul III de Natalia Silvia Smecicaș. Ambele eleve s-au calificat la etapa regională.

Etapa regională s-a desfășurat la Cluj-Napoca, competiția reunind 60 de elevi din 7 județe, într-un cadru competitiv și inspirațional.

Alessia Pricop a obținut 98 de puncte, premiul II și calificare la etapa națională a semifinalelor.

Natalia Silvia Smecicaș a obținut 91,8 puncte, o evoluție apreciată într-o competiție puternică.

Elevele au fost coordonate de profesoara Claudia Hotea.