Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, din 9 februarie până în 9 martie. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal.

9-16 februarie. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice. În această săptămână, precipitațiile vor fi excedentare în regiunile sudice, iar în restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

16-23 februarie. Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În toate regiunile, pentru acest interval, cantitățile de precipitații estimate vor avea o tendință ușor excedentară.

23 februarie – 2 martie. La nivelul întregii țări, temperaturile medii vor înregistra valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Totodată, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile, mai informează meteorologii.

2-9 martie. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. În plus, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.