După un an de absență, Maramureșul revine la Târgul de Turism al României cu un concept nou și o abordare diferită, axată pe experiențe autentice și turism de profunzime. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a subliniat că județul nu mai mizează pe vizite în grabă, ci pe șederi care să permită turiștilor să simtă cu adevărat spiritul locului.

Maramureșul va fi prezent în perioada 12–15 februarie 2026, la Romexpo, în cadrul celei de-a 53-a ediții a Târgului de Turism al României. Potrivit mesajului transmis, participarea din acest an nu este una de rutină, ci o invitație sinceră de a descoperi județul „cu sens și cu suflet”.

Conceptul de promovare propus pentru această ediție poartă numele „72 de ore de tihnă în Maramureș” și încurajează sejururi de minimum trei nopți și patru zile. Ideea centrală este ca vizitatorii să nu fie simpli turiști în trecere, ci oaspeți care au timp să stea la masă cu oamenii locului, să asculte liniștea satelor, glasul tradițiilor și să înțeleagă ritmul aparte al vieții din această zonă.

„Nu vorbim despre opriri de o noapte, ci despre experiențe care lasă urme. Maramureșul nu este doar o destinație, ci o stare – este tihnă, rădăcină și sens”, a transmis Gabriel Zetea, evidențiind nevoia tot mai mare a oamenilor pentru locuri autentice și ritmuri de viață mai așezate.

În același timp, conducerea Consiliului Județean lansează un apel către operatorii locali din turism. Proprietarii de pensiuni, structurile de cazare, restaurantele și furnizorii de servicii turistice sunt invitați să trimită oferte și materiale de promovare – imagini, clipuri video sau pliante digitale – la adresa turism@cjmaramures.ro

, până la data de 10 februarie 2026. Promovarea în cadrul târgului va fi gratuită.

Participarea Maramureșului la Târgul de Turism al României marchează astfel nu doar o revenire, ci și o schimbare de viziune: de la turismul de tranzit, la cel al trăirilor autentice, în care vizitatorii sunt invitați să descopere un loc unde timpul curge altfel.