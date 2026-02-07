La perioada 5-6 Februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au desfășurat o acțiune în localitățile rurale din zona de competență.

Activitățile au avut ca principale obiective menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Astfel, polițiștii au acționat punctual, pe principalele artere de circulație, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au legitimat 70 de persoane și au controlat 62 de autovehicule. De asemenea, au fost efectuate testări cu aparatul alcooltest.

În urma controalelor, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale conform O.U.G. nr. 195/2002, în valoare totală de peste 9.000 de lei.

În cadrul acțiunii, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 13.30, polițiștii au depistat pe DN 18, în localitatea Leordina, o femeie, de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 121 km/h, peste limita legală stabilită pe acel sector de drum, de 50 km/h. Conducătoarea auto a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.