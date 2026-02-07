ZYA, calificare spectaculoasă în semifinala Eurovision 2026

ZYA, artista din Baia Mare cunoscută publicului sub numele de Monica Sandor, s-a calificat în semifinala Eurovision 2026 cu piesa „Ghost”, o creație care a atras imediat atenția prin originalitate, forță emoțională și un stil muzical unic.

Dintr-un total de 101 piese înscrise în selecția națională, „Ghost” s-a evidențiat ca fiind ceva aparte – o combinație rară între profunzime artistică, interpretare intensă și o identitate sonoră distinctă. Versurile și linia melodică poartă semnătura artistei ZYA, iar orchestrația și producția sunt realizate de Nimrod Szedlacsek, într-o colaborare care a dat naștere unei piese cu adevărat memorabile.

„Ghost” nu este doar o piesă, ci o experiență sonoră care vorbește despre trăiri autentice, vulnerabilitate și forță interioară – elemente ce au rezonat puternic cu juriul și publicul deopotrivă.

Mai multe despre povestea din spatele piesei, inspirația și parcursul artistic al acestei creații vor fi dezvăluite chiar de ZYA, în perioada următoare.

Artista poate fi urmărită live pe TVR, în zilele de 9, 10 și 11 februarie, în cadrul semifinalelor Eurovision. Doar 10 concurenți se vor califica în marea finală, iar ZYA este una dintre vocile care promite să lase o amprentă puternică în competiție.