Asociația Sus Inima organizează duminică, 8 februarie 2026, evenimentul Ski4CancerCare Sus Inima, o acțiune dedicată mișcării, comunității și conștientizării cancerului, care va avea loc la Telegondola Borșa.

Evenimentul se desfășoară în contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului și face parte din seria Sport for Cancer Care, inițiativă care promovează sportul ca instrument de prevenție și susținere a sănătății. Participanții sunt invitați să schieze purtând vestele cu mesajul „STOP CANCER STIGMA”, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și informare privind importanța prevenției și screeningului.

Pe parcursul zilei, la Telegondola Borșa va fi amenajat un spațiu dedicat informării, unde vor fi disponibile materiale despre serviciile Asociației Sus Inima, ghiduri gratuite de prevenție, informații despre screening și un punct de dialog deschis despre cancer și stil de viață activ.

În intervalul 09:00 – 16:00, copiii cu vârsta sub 14 ani pot participa la o competiție specială de schi, care presupune realizarea celui mai mare număr de coborâri, purtând vestele „STOP CANCER STIGMA”. Organizatorii vor acorda premii pentru primele trei locuri, precum și două premii suplimentare, desemnate prin tragere la sorți dintre toți copiii înscriși.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar organizatorii încurajează participarea familiilor, prietenilor și tuturor celor care doresc să susțină mesajul de prevenție, informare și solidaritate.

Ski4CancerCare Sus Inima este susținut de Telegondola Borșa, partener al evenimentului, care sprijină desfășurarea acestei inițiative dedicate sănătății și comunității.

Asociația Sus Inima subliniază că sportul reprezintă un aliat important în prevenția bolilor și un mijloc eficient de a aduce mai aproape de comunitate informații esențiale despre sănătate, cu obiectivul de a combate stigma asociată cancerului și de a promova sprijinul pentru persoanele afectate.