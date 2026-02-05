Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2025, dacă își achită integral obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026, potrivit unui proiect de lege publicat de Ministerul Finanțelor, care vizează stimularea conformării voluntare și relansarea economică.

Conform documentului, reducerea se aplică impozitului pe venit stabilit prin Declarația unică (Formular 212) și este condiționată de plata integrală, până la termenul menționat, a impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), inclusiv în cazul persoanelor care au optat pentru plata CASS în anul 2025. Totodată, declarația unică trebuie depusă cel târziu la 15 aprilie 2026.

Ministerul Finanțelor precizează că bonificația se acordă exclusiv pentru impozitul pe venit și rămâne valabilă chiar și în cazul modificării ulterioare a obligațiilor fiscale, cu condiția ca declarația să fi fost depusă și taxele achitate până la termenul-limită.

Contribuabilii care au depus sau vor depune declarația unică fără aplicarea bonificației pot beneficia ulterior de reducere prin depunerea unei declarații rectificative, până la aceeași dată.

În cazul veniturilor obținute din străinătate în anul 2025, pentru care se aplică convențiile de evitare a dublei impuneri, bonificația de 3% se calculează asupra impozitului datorat după aplicarea regulilor specifice.

Autorii proiectului subliniază că măsura este limitată în timp, iar după data de 15 aprilie 2026 acordarea bonificației nu va mai fi posibilă, scopul fiind creșterea gradului de declarare și plată voluntară a obligațiilor fiscale.

Potrivit Codului fiscal în vigoare, termenul general de depunere a Declarației unice pentru veniturile realizate în 2025 este 26 mai 2026, însă pentru obținerea bonificației este necesară respectarea termenului anticipat din proiectul de lege.

De asemenea, proiectul prevede o bonificație de 3% și pentru companii, aplicabilă impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul în care acestea și-au depus toate declarațiile fiscale și au achitat integral obligațiile aferente anului 2025, în condițiile stabilite de lege.