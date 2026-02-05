Municipiul Baia Mare va găzdui sâmbătă, 7 februarie 2026, Faza Regională a concursului FIRST LEGO LEAGUE România, unul dintre cele mai importante evenimente educaționale dedicate elevilor pasionați de robotică, programare și știință.

Competiția se va desfășura la Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (str. Dr. Victor Babeș nr. 62A), începând cu ora 08:00, și va reuni echipe de elevi din întreaga regiune, care își vor testa creativitatea, gândirea logică și abilitățile tehnice în cadrul probelor specifice concursului.

Programul evenimentului este următorul:

– 08:00 – 09:00 | Înregistrarea participanților

– 09:00 – 10:00 | Festivitatea de deschidere, în Aula Magna

– 10:00 – 14:30 | Desfășurarea probelor de concurs

– 14:30 – 15:00 | Festivitatea de premiere

Etapa regională este organizată la nivel național de Asociația Clubul Informaticii Economice CyberKnowledge Club, cu implicarea cadrelor didactice universitare de la Academia de Studii Economice din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Potrivit organizatorilor, la nivel național se estimează participarea a aproximativ 200 de echipe, evenimentul având ca obiectiv stimularea interesului copiilor și tinerilor pentru domeniile STEM, prin învățare practică, lucru în echipă și inovare.

FIRST LEGO LEAGUE România este una dintre cele mai apreciate competiții internaționale de robotică educațională, promovând învățarea prin joacă, spiritul de echipă, creativitatea și gândirea critică în rândul elevilor.