Asociația ASSOC din Baia Mare a lansat o campanie umanitară pentru sprijinirea unei familii de refugiați din Irak, stabilită recent în municipiu și aflată în dificultate. Este vorba despre doi părinți și cei patru copii ai lor, care au reușit să închirieze un apartament, însă nu dispun de bunurile necesare pentru un trai decent. Reprezentanții organizației spun că familia are nevoie urgentă de sprijin pentru a își putea construi un nou început în siguranță.

În cadrul campaniei se colectează alimente neperisabile, produse de igienă personală și pentru casă, prosoape, lenjerii de pat, veselă, tacâmuri, oale și alte obiecte utile pentru gospodărie. Organizatorii atrag atenția că familia este de religie musulmană, motiv pentru care produsele alimentare donate nu trebuie să conțină carne de porc.

Donațiile pot fi aduse la sediul ASSOC din Baia Mare, situat pe strada Lascăr Pană nr. 3, în perioada 7 – 14 mai 2026. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Departamentul de Fundraising ASSOC, prin Stefano Celia, la numărul de telefon 0756 476 198.

Reprezentanții asociației îi îndeamnă pe maramureșeni să dea dovadă de solidaritate și să contribuie, după posibilități, la sprijinirea familiei refugiate.

„Pentru mulți dintre noi, aceste lucruri sunt simple și la îndemână. Haideți să arătăm familiei din Irak ce înseamnă ospitalitatea maramureșenilor”, au transmis organizatorii campaniei.