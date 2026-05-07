Iubitorii de lectură s-au reunit luni la o nouă ediție a Clubului de Carte organizat de Cărturești Baia Mare, întâlnirea fiind dedicată volumului „Scafandrul și fluturele”, scris de Jean Dominique Bauby.

Participanții au avut parte de o dezbatere animată, în care opiniile diferite și argumentele aduse au transformat discuția într-o experiență aparte. Organizatorii spun că fiecare perspectivă a contribuit la o înțelegere mai profundă a cărții și a temelor abordate în volum. Atmosfera întâlnirii a fost una relaxată și prietenoasă, iar dialogurile sincere au oferit participanților ocazia de a privi povestea din unghiuri diferite și de a împărtăși impresii personale despre lectură.

Reprezentanții Cărturești Baia Mare le-au mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare și pentru energia adusă în cadrul evenimentului, subliniind importanța comunității create în jurul clubului de carte.

Clubul de Carte Cărturești continuă să aducă împreună cititori pasionați din Baia Mare, prin întâlniri dedicate unor volume care provoacă reflecție și dialog.

Surse: Cărturești Baia Mare