Suporterii rugbyului băimărean sunt așteptați sâmbătă, 9 mai, pe Arena Zimbrilor, la ultimul meci disputat pe teren propriu de CSM Știința Baia Mare în acest tur de campionat.

„Zimbrii” vor întâlni formația „U” ELBI Cluj, într o partidă programată de la ora 13:00. Reprezentanții clubului îi invită pe suporteri să fie din nou alături de echipă și să creeze atmosfera deja cunoscută de pe Arena Zimbrilor.

După confruntarea de la Baia Mare, echipa maramureșeană va disputa două partide în deplasare. Pe 16 mai, băimărenii vor juca la Gura Humorului, iar pe 23 mai vor întâlni SCM USV Timișoara.

Campionatul va intra apoi într o pauză competițională, urmând să fie reluat în luna august. Primul meci după revenire va avea loc tot la Baia Mare, împotriva formației din Timișoara.

Pentru cei care nu pot ajunge pe stadion, partida de sâmbătă va fi transmisă live pe pagina de Facebook a clubului CSM Știința Baia Mare.

Sursă și foto: CSM Știința Baia Mare