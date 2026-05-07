Peste două milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul a aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cirium.

Deși impactul reprezintă sub două procente din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile, pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Scumpirile au fost provocate de tensiunile din Golful Persic, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial. În urma acestor evoluții, prețul kerosenului folosit în aviație aproape s a dublat în Europa, urcând de la aproximativ 700 de euro pe tonă la peste 1.500 de euro. Creșterea costurilor a determinat companiile aeriene să reducă frecvența unor rute, să utilizeze aeronave mai mici sau să majoreze tarifele pentru pasageri.

Printre operatorii afectați se numără Lufthansa și KLM, care au anunțat anularea a mii de curse și ajustarea programelor de zbor.

În schimb, companiile low cost Wizz Air, EasyJet și Ryanair susțin că își vor putea menține programul de vară, datorită contractelor de protecție încheiate anterior împotriva fluctuațiilor de preț la combustibil. La nivel european, autoritățile și administratorii aeroporturilor pregătesc măsuri pentru asigurarea stocurilor și evitarea unor probleme majore în aprovizionarea cu combustibil pentru aeronave.

Specialiștii avertizează că, dacă tensiunile din regiune vor continua, efectele asupra industriei aviatice ar putea deveni și mai vizibile în lunile următoare, inclusiv prin noi scumpiri ale biletelor de avion.