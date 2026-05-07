Romfilatelia și Poșta Română marchează împlinirea a 160 de ani de la sosirea în România a Regelui Carol I, de la întemeierea Dinastiei și promulgarea Constituției din 1866, prin lansarea unei emisiuni filatelice speciale dedicate Familiei Regale a României.

Noua colecție filatelică va intra în circulație vineri, 8 mai 2026, și cuprinde patru timbre, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, un set de cărți poștale maxime și o mapă filatelică în ediție limitată.

Emisiunea pune în valoare momente importante din istoria Casei Regale și rolul pe care suveranii României l au avut în construirea statului modern. Potrivit reprezentanților Familiei Regale, moștenirea celor patru regi ai României reprezintă fundamentul identității moderne a țării.

Sub domnia Regelui Carol I au fost puse bazele instituționale și constituționale ale României moderne, fiind câștigată Independența de Stat și proclamat Regatul României. Regele Ferdinand I a rămas în istorie prin realizarea Marii Uniri de la 1918 și prin reformele importante adoptate după Primul Război Mondial.

Perioada Regelui Carol al II lea este asociată cu dezvoltarea economică și afirmarea culturală a României, iar Regele Mihai I este evocată pentru rolul decisiv avut la 23 august 1944 și pentru activitatea sa din exil, unde a rămas un simbol al demnității și al continuității statului român.

Totodată, emisiunea filatelică evidențiază și activitatea actuală a Familiei Regale, condusă de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Principele Radu, implicați în numeroase acțiuni de reprezentare și diplomație publică.

Fiecare dintre timbrele emisiunii ilustrează momente simbolice din istoria regalității române. Un timbru cu valoarea nominală de 16 lei îi prezintă pe Regele Ferdinand și Regina Maria în perioada Marii Uniri. Alte două timbre cu valoarea de 6 lei îi redau pe Regele Carol al II lea și Regina Elena, respectiv pe Regele Mihai I și Regina Ana la nunta lor din 1948.

Un alt timbru, cu valoarea de 16 lei, îi înfățișează pe Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în ziua căsătoriei lor, din 1996.

Colița specială reproduce Actul de Proclamare a Regatului și imaginea Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta în anul încoronării, 1881, iar pe plicul „prima zi” este ilustrată ceremonia de încoronare desfășurată la 10 mai 1881.

Data de 10 Mai are o semnificație aparte în istoria României, marcând atât venirea Regelui Carol I în țară, cât și proclamarea Independenței și a Regatului României.

Surse: Familia Regală a României