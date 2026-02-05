Municipiul Baia Mare a stabilit calendarul anual de colectare a deșeurilor textile, oferind cetățenilor posibilitatea de a se debarasa responsabil de hainele și materialele textile uzate, în puncte special amenajate, pe parcursul întregului an.

Conform programului, colectarea textilelor are loc lunar, în zile prestabilite, în mai multe zone ale orașului. Printre punctele de colectare se numără cartiere și locații cunoscute. Pot fi depozitate articole de îmbrăcăminte, perdele, pături etc., dar și încălțăminte.

Autoritățile încurajează cetățenii să respecte calendarul de colectare și să utilizeze punctele indicate, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea cantității de deșeuri depozitate necorespunzător.