Maestrul și Profesorul Emerit Iustin Podăreanu, cel care a înființat Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, a trecut la cele veșnice

Priveghiul va fi oficiat vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 18:00, la Catedrala Istorică din Municipiul Baia Mare, iar slujba înmormântării va avea loc, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 13:00, în același lăcaș de închinare și va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Amintim faptul că, pe lângă acest cor pe care l-a și dirijat mulți ani și cu care a obținut premii naționale importante, susținând mai multe concerte și în străinătate, pentru activitatea deosebită desfășurată la instituția de învățământ teologic amintită, în luna decembrie a anului 2024, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin l-a distins pe maestrul Iustin Podăreanu cu cea mai înaltă distincție culturală a Episcopiei „Crucea Nicolae Steinhardt”.



Una dintre cele mai importante distincții pe care le-a primit este Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria B, muzică, înmânat de către președintele României, Traian Băsescu, pentru activitatea avută cu corul „Glasul Chioarului” din Șomcuta Mare, fiind mentorul și fondator al mai multor coruri.

Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în Împărăția Sa! Veșnica lui pomenire!

Fotografie de arhivă