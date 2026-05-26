Un eveniment dedicat solidarității și sprijinului comunitar va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 17:00, la Casa de Cultură din Vișeu de Sus. Spectacolul caritabil „Copil pentru copil” este organizat pentru susținerea lui Andrei, copil diagnosticat cu cancer pancreatic. Pe scenă vor urca ansambluri și grupuri artistice locale, într-un program care reunește dansul, muzica și arta plastică, toate puse în slujba unei cauze umanitare. Publicul îi va putea urmări pe membrii Ansamblului Folcloric Vișeul, coordonați de coregraful Simion Berchi, dar și de profesorul Ioan Bledea, alături de Ansamblul de Balet Colibri, coordonat de Raluca Hojda.

La eveniment vor participa și tinerii din Grupul de Canto Dreamers, coordonați de profesorul Sergiu Gabriel Kotorbacs, precum și reprezentanții Cercului de Pictură Borșa-Vișeu de Sus, coordonați de Irina Doce. Organizatorii transmit că întregul eveniment reprezintă un gest de solidaritate și implicare pentru sprijinirea lui Andrei și a familiei sale în lupta dificilă pe care o traversează.

„Toate fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către susținerea lui Andrei și a familiei sale. Comunitatea noastră a demonstrat de fiecare dată că știe să fie unită atunci când un copil are nevoie de ajutor”, au transmis organizatorii.

Prețul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

Evenimentul este organizat de Primăria Vișeu de Sus în parteneriat cu Ansamblul de Balet Colibri.