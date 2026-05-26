O nouă întâlnire a Clubului de carte Cărturești va avea loc luni, 8 iunie, de la ora 18:00, la Cărturești Baia Mare Value Centre, unde pasionații de lectură sunt invitați să participe la o dezbatere literară dedicată romanului „Librarul din Gaza” de Rachid Benzine. Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 24, propune o discuție despre temele centrale ale cărții, precum supraviețuirea, rolul cărților în contexte dificile și legăturile umane construite prin literatură.

Întâlnirea face parte din seria de activități culturale organizate de Cărturești Baia Mare Value Centre, care își propune să aducă împreună cititorii din comunitatea locală într-un spațiu dedicat dialogului și schimbului de idei.

Sursa: Cărturești Baia Mare Value Centre