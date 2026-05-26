Ministerul Educației și Cercetării a publicat un proiect de ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat, care urmează să intre în vigoare începând cu anul 2030. Documentul stabilește cadrul general de organizare a examenului pentru elevii din învățământul liceal, în funcție de filiere, profiluri și specializări.

Potrivit ordinului, structura examenului va fi adaptată noilor cerințe din sistemul educațional și va include un set de probe obligatorii și specifice, detaliate într-o anexă care face parte integrantă din actul normativ. Scopul reformei este de a asigura o evaluare mai relevantă a competențelor dobândite de elevi pe parcursul liceului, în acord cu standardele actuale de educație. Conform documentului, implementarea noii structuri de bacalaureat se va face etapizat, iar instituțiile responsabile, inclusiv Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, vor avea atribuții clare în aplicarea prevederilor.

Ordinul prevede că actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmând să intre în circuitul oficial după finalizarea procedurilor administrative.

Noua reglementare este emisă în baza Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și a altor acte normative conexe privind organizarea sistemului educațional.

Sursă: Ministerul Educației și Cercetării, proiect de ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030