Baia Mare va găzdui, în 30 mai 2026, un eveniment cultural de excepție dedicat iubitorilor muzicii clasice și ai patrimoniului artistic. Fundația Culturală Euroart invită publicul la concertul „Muzica Cetății – O călătorie în inima Barocului”, un spectacol ce promite o incursiune sonoră în atmosfera rafinată a epocii baroce.

Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, în Biserica Greco-Catolică „Sfânta Cruce”, spațiu care va deveni pentru o seară cadrul unei experiențe muzicale aparte, unde arhitectura sacră și sonoritatea instrumentelor de alamă se vor îmbina într-un dialog artistic spectaculos.

Invitații serii sunt membrii Cvintetului de Alamuri al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, un ansamblu apreciat pentru virtuozitatea și eleganța interpretărilor sale. Publicul va avea ocazia să descopere frumusețea muzicii baroce reinterpretată prin sonorități ample și rafinate, într-un repertoriu menit să readucă la viață spiritul vechii cetăți Rivulus Dominarum. Organizatorii descriu concertul drept o invitație la contemplare și redescoperirea frumosului prin artă, muzică și patrimoniu cultural, într-o atmosferă de liniște și eleganță.

Biletele pentru eveniment sunt disponibile online, iar proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliul Județean Maramureș.

Sursa: Fundația Culturală Euroart