Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în perioada următoare, este preconizată intensificarea mișcărilor de protest ale fermierilor eleni.

Sunt posibile perturbări semnificative ale circulației rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naționale, autostrăzi, tuneluri și artere secundare, precum și a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei.

Totodată, există posibilitatea ca circulația pe autostrada Atena-Salonic să fie afectată pe ambele sensuri, pentru perioade de timp variabile, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

De asemenea, sunt anticipate perturbări ale activității în punctele de frontieră, cu precădere Promachonas, Exochi, Niki și Evzoni.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte recomandările autorităților locale și să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum și să evite zonele în care au fost anunțate mobilizări ale fermierilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ‘Călătorește informat’ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), are oferă informații și sfaturi de călătorie.