Pompierii maramureșeni intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de călători, pe raza localității Ulmeni.

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și două echipaje medicale, pentru gestionarea operativă a situației.

Toți pasagerii aflați în vagoane au fost evacuați în siguranță, fără a exista victime.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost localizat și se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul ca flăcările să se extindă la vagoane.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.