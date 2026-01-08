Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben, valabilă de astăzi, ora 20:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 10:00. 🌡️ Temperaturile minime vor coborî, în general, între -15 și -10 grade Celsius, iar local pot fi chiar mai scăzute. În aceste condiții, riscul de apariție a degerăturilor și a hipotermiei crește semnificativ.

👉 Degerăturile apar atunci când pielea este expusă prelungit la frig extrem, ducând la înghețarea vaselor de sânge.

– Zonele cele mai vulnerabile sunt: nasul, urechile, degetele de la mâini și picioare, pomeții și bărbia.

– Copiii, vârstnicii și persoanele fără adăpost sunt cei mai expuși.

🧣 Protecția personală și alimentația pe timp de ger

– Hrana: Consumați regulat alimente calde, consistente și bogate în energie.

– Hidratarea: Beți lichide calde (ceai, supă).

🚫 Evitați alcoolul – acesta creează o falsă senzație de căldură și favorizează pierderea rapidă a temperaturii corporale.

⚠️ Cum recunoști degerăturile:

– Piele palidă, rece, uneori tare la atingere;

– Modificarea culorii pielii (roșu → alb → gri sau negru);

– Amorțeală, furnicături sau pierderea sensibilității.

🧤 Primul ajutor în caz de degerături

– Încălzește persoana treptat, într-un spațiu adăpostit;

– Încălzește zona afectată sub apă caldă (nu fierbinte!), timp de minimum 30 de minute;

– Acoperă zona cu pături sau haine groase, fără a strânge;

– Nu aplica direct surse puternice de căldură (foc, calorifer, sticlă cu apă fierbinte);

– Solicită asistență medicală dacă simptomele persistă sau se agravează.

🤝 Solidaritatea poate salva vieți. Dacă observați persoane fără adăpost expuse frigului extrem, nu rămâneți indiferenți:

– Informați-vă despre centrele de cazare temporară puse la dispoziție de autorități sau ONG-uri;

– Apelați 112 sau solicitați sprijinul serviciilor sociale locale pentru intervenție rapidă.

🔥 Siguranța la utilizarea mijloacelor de încălzire

– Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă surse de încălzire sau foc deschis;

– Nu folosi focul deschis pentru încălzire (aragaz etc)

– Instalați detectoare de fum și monoxid de carbon – pot face diferența între viață și moarte;

– Curățați coșurile de fum doar cu personal autorizat;

– Nu amplasați materiale combustibile lângă sursele de încălzire;

– Protejați pardoseala din fața sobei cu o placă metalică.

❗️ Îmbrăcați-vă adecvat, în mai multe straturi, purtați căciulă, mănuși și încălțăminte corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, accesați FiiPregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU din App Store și Google Play.

🚒 Departamentul pentru Situații de Urgență, împreună cu celelalte structuri ale MAI, monitorizează permanent situația din teren și este pregătit să intervină prompt, cu forțe și mijloace tehnice suplimentare, în zonele afectate.