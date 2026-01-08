Zăpada care s-a așternut într-un strat generos peste Baia Mare a împărțit comunitatea în două tabere. Pe de o parte sunt cei care, conștiincioși, au ieșit să curețe cum și ce au putut ei, dar și o altă tabără care, sub protecția anonimatului, din spatele unei tastaturi, înjură.

„Dragi autorități, creați un grup de voluntari, că eu sunt sigur că suntem oameni de bine o grămadă și hai să ne organizați să curățăm ce se poate , măcar stațiile de autobuz și trecerile de pietoni … Pe Republicii ,tot bulevardul stă lumea în stații , în zăpadă până la genunchi cum au împins lamele , acolo nu a intrat nici un utilaj… Asta e și nepriceperea celor cu utilaje .. deci nu ar strica puțin altruism și empatie .. măcar încercați..”, scrie Sabau Calin pe rețelele de socializare.

La postarea lui, băimărenii s-au grăbit să comenteze, unii de acord, alții contra.

„Daca cineva chiar voia sa faca ceva, era deja cu lopata cumparata si o folosea 🤦🏻‍♀️ 15min- o juma de ora, cat timp liber are fiecare.

Nu trebuie sa organizeze nimeni asa ceva, faci ceva unde vezi si sti ca ar trebui”, i-a răspuns Niculina Blaga.

„Dacă organizează autoritățile se lasă cu taxa de participare”, a făcut haz de necaz Vasile BM.

„Poate vreți să vă amendeze locală. Că desfășurati activitatea neautorizată pe spațiul public”, a scris și Iulian Craciunica.

„Foarte bine dar ce facem cu asistați sociali plătiți din bani noștri oare nu ar trebuie puși la lucru ?”, și-a dat cu părerea și Daniela Sas

Cert este că mulți dintre băimăreni au ales să iasă să-și curețe zăpada din fața caselor, dar nu în toate cartierele.