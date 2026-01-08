Situația contrastantă de pe DJ 182 B, unde un sector de drum este curățat „la negru”, iar altul este acoperit de zăpadă și gheață, a fost lămurită în urma unei discuții cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Concret, sectorul de drum din Baia Mare până la intersecția cu Coaș nu este operat, în această perioadă, de societatea Drumuri și Poduri Maramureș, aflată în subordinea Consiliului Județean. Acest tronson a fost predat executantului lucrărilor de reabilitare, respectiv societății OpenTrans, firma care a câștigat licitația pentru modernizarea sectorului respectiv.

Potrivit explicațiilor oferite, OpenTrans SRL avea obligația de a asigura inclusiv intervențiile de iarnă, însă până în acest moment nu a intervenit pentru deszăpezire, fapt care a generat starea precară a carosabilului pe direcția Baia Mare – Coaș.

În schimb, sectorul dintre Remetea Chioarului și intersecția cu Coaș este administrat de Societatea Drumuri și Poduri Maramureș, motiv pentru care aici s-a intervenit prompt, rezultatul fiind un drum curățat complet, „la negru”.

Informat despre această situație, președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că, pentru siguranța participanților la trafic, va dispune intervenția Societății Drumuri și Poduri și pe sectorul aflat în responsabilitatea executantului, chiar dacă acest lucru nu intră în atribuțiile societății din sub ordinea CJ Maramureș. Ulterior, Consiliul Județean va face demersurile legale necesare pentru recuperarea costurilor de la societatea Open Trans, responsabilă contractual de acel tronson de drum.

Andrei BUDA