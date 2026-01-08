Joi dimineață, stratul de zăpadă a depășit 20 cm în mai multe zone din Transilvania, Maramureș și Crișana, iar la munte grosimea acestuia a trecut de 150 cm, arată harta Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În Transilvania, stratul de zăpadă măsura 25 cm la Târnăveni, 24 cm la Blaj, 23 cm la Dej și Turda și 20 cm la Cluj. În vestul țării, grosimea stratului era de 24 cm la Vărădia de Mureș, 23 cm la Banloc, 17 cm la Lugoj și 16 cm la Timișoara. În Maramureș, nămeții au ajuns la 20 cm la Sighetu Marmației și 16 cm la Baia Mare și Satu Mare, conform Hotnews.

La munte, stratul de zăpadă era impresionant: 158 cm la Omu, 108 cm la Bâlea și peste un metru la Băișoara și Vlădeasa, la cota 1.800 m. Temperaturile au coborât sub -12°C în zonele montane, în timp ce la Constanța s-au înregistrat aproape 6°C.