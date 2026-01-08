Pentru desfăşurarea Festivalului de Colinde, Datini și Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni, ce va avea loc duminică, 11 ianuarie, în Sighetu Marmației, în intervalul orar 09.00-19.00, circulația va fi închisă pe durata desfășurării paradei pe următorul traseu:
Strada Popa Lupu (de la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu; strada Bogdan Vodă de la Carrefour, Piața Libertății, strada Ioan Mihalyi de Apșa, strada Mihai Eminescu, până în Parcul Grădina Morii.
PROGRAMUL EVENIMENTULUI
• 09:30 – 11:00 – Sfânta Liturghie la Parohia Greco-Catolică Ucraineană din municipiul Sighetu Marmației (str. Popa Lupu nr. 47, jud. Maramureș)
• 11:00 – 11:30 – Formarea coloanei de participanți
• 11:30 – 12:30 – Parada grupurilor de colindători
• 12:30 – 13:30 – Deschiderea oficială a Festivalului – Parcul Grădina Morii
• 13:30 – 18:00 – Program artistic susținut de ansambluri și grupuri de colindători din România și din Ucraina
