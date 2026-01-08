Actualizare date sectoare drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 – zăpadă frământată între 0 și 1 cm;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Petrova – carosabil curat și umed;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Prislop – zăpadă frământată între 0 și 1 cm

• DN18B Târgu Lăpuș – carosabil curat și umed;

• DN19 Huta Certeze – zăpadă frământată între 0 și 1 cm,

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Cinci utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 18 tone de material antiderapant;

• Un utilaj în acțiune DN18 Pasul Gutâi cu 46 tone de material antiderapant;

• Cinci utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 26 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu 16 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu trei tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 18 tone de material antiderapant;

• Cinci utilaje în acțiune pe DN18 Pasul Prislop și Borșa cu 53 tone de material antiderapant.

Total: 24 utilaje în acțiune si 180 tone de material antiderapant. Cer acoperit, ninge slab. în județ.

• Se acționează în continuare cu utilaje și material antiderapant pe sectoarele de drumuri naționale.