Avocata Daniela Onița-Ivașcu a fost numită numită director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș. Fostul viceprimar al Municipiului Sighetu Marmației i-a luat locul lui Ovidiu Ștefan, cel care a ocupat funcția în ultimii ani.

„Un nou drum, o nouă provocare, un nou început, un moment care este mai mult decât o funcție.

Cu încredere dar și cu un profund sentiment de responsabilitate astăzi prin ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, d-nul Laurențiu Blaga, căruia îi mulțumesc pentru încredere, am fost numită director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Fără susținere, fără încurajări și fără oamenii care au crezut că pot, acest moment nu ar fi fost posibil.

Pentru mine, această numire este mai mult decât o reușită profesională, este o promisiune pe care o fac public: că voi munci cu seriozitate, onestitate și respect față de oameni, punând în slujba tuturor întreaga experiență dobândită ca și avocat și nu în ultimul rând ca și viceprimar al Municipiului Sighet.

Îmi doresc o colaborare sinceră și deschisă cu toți colegii mei din ANCPI și implicit din OCPI Maramureș, cu instituțiile publice județene și nu numai, notari, avocati, magistrati și nu în ultimul rând ingineri experti.

Cred cu tărie că doar împreună putem construi un climat bazat pe respect, profesionalism și dorința de a face lucrurile bine.

Maramureșenilor vreau să le spun din inimă: voi fi aici pentru voi. Voi asculta, voi încerca să înțeleg și voi face tot ce ține de mine pentru ca OCPI Maramureș să fie o instituție deschisă, și aproape de oameni.

Privesc acest mandat cu emoție, responsabilitate, curaj, determinare și recunoștință. Știu că drumul nu va fi ușor, dar știu și că, atunci când lucrezi cu profesionalism lucrurile bune se întâmplă.

Să fie într-un ceas bun!”, spune Onița-Ivașcu despre numire.