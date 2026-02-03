Municipiul Baia Mare va prelua oficial clădirea cunoscută drept „Centrala Minelor”, fostul sediu al companiei REMIN, după ce a câștigat procedura de achiziție a imobilului. Autoritățile locale au fost singurul ofertant înscris, iar perioada de depunere a ofertelor s-a încheiat fără alți competitori.

Ultimul pas necesar pentru finalizarea tranzacției este adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care se va aproba plata și încheierea contractului. Prețul total al achiziției este de 13,1 milioane de lei. Din această sumă, 653.800 de lei au fost deja achitați sub forma garanției de seriozitate, iar alte 3.273.120 de lei vor fi deduse, reprezentând datoriile istorice ale REMIN către bugetul local.

În urma acestor deduceri, municipalitatea urmează să achite suma de 9.173.079 lei, termenul-limită pentru efectuarea plății fiind 30 aprilie 2026.

Tranzacția are un caracter de premieră la nivel național, fiind primul și singurul imobil valorificat din patrimoniul societății REMIN. Reprezentanții administrației locale subliniază importanța strategică a preluării clădirii, considerată un simbol al istoriei industriale a orașului.

În perioada următoare, Primăria Baia Mare va demara, în regim de urgență, studiile și expertizele tehnice necesare pentru evaluarea stării imobilului. În paralel, se lucrează la identificarea surselor de finanțare pentru reabilitarea clădirii și integrarea acesteia în circuitul public.

Autoritățile locale au mulțumit instituțiilor și persoanelor implicate în acest demers, precum administratorii societății REMIN, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și reprezentanții Guvernului care au susținut procesul de transfer al imobilului către municipalitate.