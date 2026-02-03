Polițiștii din Sighetu Marmației continuă activitățile preventive și de control în trafic, având ca principal obiectiv creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de producere a accidentelor. Prin prezența activă pe drumurile publice, oamenii legii identifică și sancționează abaterile de la cadrul legislativ în vigoare, protejând astfel viața și integritatea cetățenilor.

Astfel, în intervalul orar 10.00-15.00, polițiștii rutieri au acționat pe D.N. 18, pe raza localităților Sighetu Marmației – Bocicoiu Mare, unde împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Maramureș au întreprins activități în scopul verificării stării tehnice a autovehiculelor care tranzitează acest sector de drum, prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice și creșterea siguranței participanților la trafic.

Au fost oprite și controlate 40 de autovehicule, iar ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 15.000 de lei.

De asemenea, au fost aplicate măsuri complementare, respectiv reținerea a două permise de conducere în vederea suspendăriii dreptului de a conduce și a trei certificate de înmatriculare.

În continuare, în intervalul orar 14.00-16.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației și cei ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău împreună cu jandarmii maramureșeni au desfășurat activități în cadrul unei acțiuni tip BLOCADA, în zona de competență teritorială.

Pe parcursul derulării acțiunii, polițiștii au legitimat mai multe persoane și au verificat peste 40 de autovehicule.

Potrivit prevederilor O.U.G. 195/2002 privind regimul circulației pe drumurile publice, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale a căror valoare totală este de aproximativ 4.500 de lei.

Vă reamintim că respectarea legii, atenția sporită și manifestarea spiritului civic contribuie întotdeauna la un climat sigur pentru comunitate